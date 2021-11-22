Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов – Кулеба

Вероятность нового вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По мнению Кулебы, новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент России Владимир Путин. Задействует ли он эту опцию, будет зависеть он двух факторов, говорит глава МИД.

Первым фактором он назвал силу, спокойствие и выдержку Украины. "Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни в середине страны, ни в зоне конфликта", – объяснил министр.

Вторым фактором он назвал скоординированность и силу действий международных партнеров Украины. По словам Кулебы, власть работает над этими двумя факторами.

"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", – добавил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что главная цель России – делать Украину максимально слабой, дестабилизируя ее изнутри и блокируя ее сотрудничество с другими государствами в оборонной сфере.

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Марк Сировой

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