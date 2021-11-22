Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов – Кулеба
Вероятность нового вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По мнению Кулебы, новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент России Владимир Путин. Задействует ли он эту опцию, будет зависеть он двух факторов, говорит глава МИД.
Первым фактором он назвал силу, спокойствие и выдержку Украины. "Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни в середине страны, ни в зоне конфликта", – объяснил министр.
Вторым фактором он назвал скоординированность и силу действий международных партнеров Украины. По словам Кулебы, власть работает над этими двумя факторами.
"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", – добавил глава МИД.
Кулеба также подчеркнул, что главная цель России – делать Украину максимально слабой, дестабилизируя ее изнутри и блокируя ее сотрудничество с другими государствами в оборонной сфере.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.
- У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
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