Россия приставила пистолет к голове Украины, так сложно достичь прогресса – Блинкен
Добиться прогресса в переговорах США и России будет сложно, поскольку сейчас РФ "приставила пистолет к голове Украины". Об этом накануне американско-российских переговоров в Женеве заявил в интервью ABC News госсекретарь США Энтони Блинкен.
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По его мнению, на этой неделе, на которой пройдут переговоры РФ с Западом, вряд ли будут прорывы. По его словам, Россия озвучит свои озабоченности, а ее визави – свои.
"Очень сложно представить, что это (прогресс. – Ред.) происходит, когда продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, собрала 100 000 солдат у ее границ с возможностью удвоить это число в очень короткие сроки", – сказал глава Госдепа.
По его словам, среда для реального прогресса и решения обеспокоенности сторон появится, если будет видна деэскалация и снижение напряженности.
Блинкен также написал в Twitter, что в ситуации вокруг Украины есть два пути. Первый – диалог и дипломатия для упреждения конфронтации. Второй – конфронтация и масштабные последствия для России, если она снова начнет агрессию.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- На этой неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
- 9 января представители США и России провели рабочий ужин в Женеве. В РФ назвали встречу "потрясающей", в Госдепе же подчеркнули: страны имеют право выбирать союзы, США не будут обсуждать безопасность Европы без европейских партнеров.
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