США отчитались о предварительных переговорах с Россией в Женеве
США поддерживают право государств свободно выбирать союзы и не намерены обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы без участия европейских стран. Об этом шла речь на предварительных переговорах США и России в Женеве, сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, передает пресс-служба ведомства.
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По его словам, на встрече в Женеве США представляли замгоссекретая Венди Шерман и директор объединенных операций США генерал-лейтенант Джейм Мингус, Россию – замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Они обсуждали двусторонние темы, которые США и Россия рассмотрят в основном раунде переговоров 10 января, отметил Прайс.
По словам спикера, Шерман подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных стран выбирать свои союзы.
США на встрече с РФ 10 января обсудят некоторые двусторонние вопросы, но не будут обсуждать европейскую безопасность без европейских союзников и партнеров, отметили в Госдепе.
При этом Шерман добавила, что некоторые вопросы будут отложены на встречу Совета НАТО-Россия 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января.
Рябков ранее заявлял, что встреча с Шерман прошла "потрясающе", и есть оптимизм.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- На этой неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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