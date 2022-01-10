США отчитались о предварительных переговорах с Россией в Женеве

США поддерживают право государств свободно выбирать союзы и не намерены обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы без участия европейских стран. Об этом шла речь на предварительных переговорах США и России в Женеве, сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, передает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на встрече в Женеве США представляли замгоссекретая Венди Шерман и директор объединенных операций США генерал-лейтенант Джейм Мингус, Россию – замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Они обсуждали двусторонние темы, которые США и Россия рассмотрят в основном раунде переговоров 10 января, отметил Прайс.

По словам спикера, Шерман подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных стран выбирать свои союзы.

США на встрече с РФ 10 января обсудят некоторые двусторонние вопросы, но не будут обсуждать европейскую безопасность без европейских союзников и партнеров, отметили в Госдепе.

При этом Шерман добавила, что некоторые вопросы будут отложены на встречу Совета НАТО-Россия 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Рябков ранее заявлял, что встреча с Шерман прошла "потрясающе", и есть оптимизм.

Читайте также: Блинкен: США готовы обсуждать с РФ размещение ракет и учения, но не численность войск НАТО

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.