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США отчитались о предварительных переговорах с Россией в Женеве

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 06:24
США отчитались о предварительных переговорах с Россией в Женеве - Фото
Нэд Прайс (скриншот видео Госдепа США)

США поддерживают право государств свободно выбирать союзы и не намерены обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы без участия европейских стран. Об этом шла речь на предварительных переговорах США и России в Женеве, сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, на встрече в Женеве США представляли замгоссекретая Венди Шерман и директор объединенных операций США генерал-лейтенант Джейм Мингус, Россию – замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Они обсуждали двусторонние темы, которые США и Россия рассмотрят в основном раунде переговоров 10 января, отметил Прайс.

По словам спикера, Шерман подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных стран выбирать свои союзы.

США на встрече с РФ 10 января обсудят некоторые двусторонние вопросы, но не будут обсуждать европейскую безопасность без европейских союзников и партнеров, отметили в Госдепе.

При этом Шерман добавила, что некоторые вопросы будут отложены на встречу Совета НАТО-Россия 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Рябков ранее заявлял, что встреча с Шерман прошла "потрясающе", и есть оптимизм.

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Марк Сировой
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Сергей Рябков нато переговоры госдеп мид рф Венди Шерман войска россии
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