Кремлевские политтехнологи приехали в оккупацию "рисовать" рейтинг Путину – ЦНС
На временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.
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По данным ведомства, в Кремле определились с цифрами, которые собираются "нарисовать" в поддержку российского диктатора Владимира Путина: по замыслу, он должен набрать на временно оккупированных территориях 80% поддержки при аналогичной явке.
"Псевдоволеизъявление имеет именно пропагандистскую цель, якобы продемонстрировать "легальность" правления диктатора и его нацистской политики со стороны населения временно оккупированных территорий", – объясняет ЦНС.
Задачи этих политтехнологов – "организовать спектакль" и скрыть отсутствие явки, а также инструктаж членов незаконных избирательных комиссий по фальсификации голосования, отмечают в Центре сопротивления.
- 8 сентября в сети появилось видео с псевдовыборами на временно оккупированной территории, как утверждается, в Олешках Херсонской области: к дому женщины подъехала машина с военным РФ, оккупанты требуют голосовать.
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