Кремлевские политтехнологи приехали в оккупацию "рисовать" рейтинг Путину – ЦНС

На псевдовыборах в оккупации планируют сфабриковать 80% явки и столько же голосов за российского диктатора

Выборы президента РФ (Фото: ресурс оккупантов)

На временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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По данным ведомства, в Кремле определились с цифрами, которые собираются "нарисовать" в поддержку российского диктатора Владимира Путина: по замыслу, он должен набрать на временно оккупированных территориях 80% поддержки при аналогичной явке.

"Псевдоволеизъявление имеет именно пропагандистскую цель, якобы продемонстрировать "легальность" правления диктатора и его нацистской политики со стороны населения временно оккупированных территорий", – объясняет ЦНС.

Задачи этих политтехнологов – "организовать спектакль" и скрыть отсутствие явки, а также инструктаж членов незаконных избирательных комиссий по фальсификации голосования, отмечают в Центре сопротивления.

8 сентября в сети появилось видео с псевдовыборами на временно оккупированной территории, как утверждается, в Олешках Херсонской области: к дому женщины подъехала машина с военным РФ, оккупанты требуют голосовать.

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