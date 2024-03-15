Президент Евросовета насмешливо "поздравил" Путина с предстоящей "победой" на выборах

"Выборы" в стране-агрессоре начались сегодня и продлятся до 17 марта включительно

Шарль Мишель (Фото: ЕРА/Stephanie Lecocq)

Президент Евросовета Шарль Мишель намекнул, что не считает "выборы" президента в России легитимными, в шутку "поздравив" российского диктатора Владимира Путина с предстоящей "победой". Соответствующее сообщение он опубликовал в X (Twitter).

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"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся выборах. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора", – написал Мишель.

"Выборы" в стране-агрессоре начались сегодня и продлятся до 17 марта включительно.

Ранее ГУР писало, что руководство российского Министерства обороны разрешило военным голосовать на "выборах" президента без физического присутствия на избирательных участках. Это позволит привлечь к голосованию "мертвые души" и облегчит работу по фальсификации выборов.

В Госдепе заявили, что США не признают и никогда не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

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