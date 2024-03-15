Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус анонсировали массированный удар по военным объектам в Белгороде в течение следующего часа. В то же время российские пропагандистские ресурсы публикуют видео момента прилета у "избирательного участка" в городе.

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"В течение ближайшего часа будет нанесен массированный удар по военным объектам в городе Белгород", – говорится в сообщении.

Повстанцы призвали жителей Белгорода пройти в укрытие до отбоя воздушной тревоги. В 12:45 был отбой.

В сети также распространяется видео, на котором вблизи "избирательного участка" в Белгороде раздался мощный взрыв. На кадрах видно, как россияне с бюллетенями в руках падают на землю от грохота.

Ранее ГУР писало, что руководство российского Министерства обороны разрешило военным голосовать на "выборах" президента без физического присутствия на избирательных участках. Это позволит привлечь к голосованию "мертвые души" и облегчит работу по фальсификации выборов.

7 марта 2024 года омбудсмен Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

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