Бои в России. Сибирский батальон вошел в поселок Горьковский у границы с Украиной

Российские повстанцы, воюющие против Путина в Белгородской области, зашли в новый населенный пункт у границы

Фото: Сибирский батальон

Сибирский батальон, сформированный из россиян и сражающийся на стороне Украины, зашел в поселок Горьковский на юге Белгородской области России. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.

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"Вместе против Империи зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации", – говорится в нем.

Бойцы Сибирского батальона также опубликовали фото, где держат табличку из местной администрации.