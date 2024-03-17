Бои в России. Сибирский батальон вошел в поселок Горьковский у границы с Украиной
Сибирский батальон, сформированный из россиян и сражающийся на стороне Украины, зашел в поселок Горьковский на юге Белгородской области России. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.
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"Вместе против Империи зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации", – говорится в нем.
Бойцы Сибирского батальона также опубликовали фото, где держат табличку из местной администрации.
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".