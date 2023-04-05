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Резников: Я думаю, эта война скоро закончится

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 12:38
Резников: Я думаю, эта война скоро закончится - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников высказал мнение, что война скоро закончится. Об этом Резников сказал в интервью NV.

Главу Минобороны попросили рассказать, каким он видит развитие и окончание войны, которую Россия развязала против Украины.

Резников отметил, что идет действительно самая большая со времен Второй мировой война на планете, с применением всех неядерных видов вооружения, государство против государства, но это война ресурсов.

"Ресурсы россиян уменьшаются. У нас тоже, но у нас есть Рамштайн-клуб, как я его называю, это больше, чем НАТО, это более 50 стран, которые хотят нашей победы и инвестируют в нее, и верят, что она реалистична. Поэтому это война ресурсов западного мира против ресурсов орков", – сказал министр.

Резников подчеркнул, что эта война не может длиться долго, потому что мир знает о ее преступлениях — о Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе, Балаклее.

"Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее", – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что в войне применяются современные технологии, позволяющие наносить точные удары и сбалансировать отсутствие живой силы.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы", – заявил Резников.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война
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