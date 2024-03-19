Соратник Шольца говорит о возможности полного перемирия в Украине. Но нужно согласие всех

Мютцених заявил, что не отказывается от своих слов о возможности рассмотрения "заморозки" боевых действий

Рольф Мютцених (Фото: скриншот с видео)

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил о необходимости дискуссии о возможности полного прекращения огня на линии фронта в Украине. Об этом он сообщил газете Neue Westfälische, цитирует его Spiegel.

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По его словам, он не хочет отказываться от своих слов о том, что нужно говорить о "заморозке" войны.

"Я имею образование в области социальных наук и наук о мире. Там "замораживание" используется как термин, чтобы обеспечить локальное прекращение огня и гуманитарное прекращение огня в особой ситуации, что может быть переведено в постоянное отсутствие военной силы", — сказал Мютцених.

Он отметил, что для этого необходимо согласие обеих воюющих сторон, которое не может быть продиктовано снаружи.

Формула мира президента Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.

С лета 2023 года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

14 января в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире.

15 января Украина и Швейцария начали подготовку проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в мирной конференции относительно войны в Украине.

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