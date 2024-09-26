Стармер с Зеленским: Эти недели и месяцы становятся решающими, обсудили, что нужно сделать
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: последний сообщил, что темой разговора были также необходимые дальнейшие шаги, поскольку "эти недели и месяцы становятся решающими". Такое сообщение появилось на сайте Офиса президента.
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Стармер заявил, что встретился с Зеленским, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить "непреклонную поддержку".
"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще предстоит сделать, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – добавил британский премьер.
Главными темами переговоров ОП назвал ситуацию и укрепление Украины, в том числе благодаря новой оборонной поддержке.
Также говорили о реализации двустороннего соглашения о безопасности, имплементации формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничестве в рамках формата Украина – НАТО и прогрессе в переговорах относительно подписания соглашения о переходе к "сильному и более глубокому партнерству".
- 22 сентября, в начале визита в США, Зеленский заявил: именно этой осенью "решается, что будет дальше в этой войне".
- 25 сентября Зеленский встретился с французским лидером Макроном – эта страна оснастит и подготовит украинскую бригаду "в ближайшее время".
- 26 сентября Зеленский встретился с президентом США Байденом – договорились обсудить План победы.
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