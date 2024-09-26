Стармер с Зеленским: Эти недели и месяцы становятся решающими, обсудили, что нужно сделать

Главными темами переговоров Офис президента назвал ситуацию и укрепление Украины, в том числе благодаря новой оборонной поддержке

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: последний сообщил, что темой разговора были также необходимые дальнейшие шаги, поскольку "эти недели и месяцы становятся решающими". Такое сообщение появилось на сайте Офиса президента.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Стармер заявил, что встретился с Зеленским, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить "непреклонную поддержку".

"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще предстоит сделать, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – добавил британский премьер.

Главными темами переговоров ОП назвал ситуацию и укрепление Украины, в том числе благодаря новой оборонной поддержке.

Также говорили о реализации двустороннего соглашения о безопасности, имплементации формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничестве в рамках формата Украина – НАТО и прогрессе в переговорах относительно подписания соглашения о переходе к "сильному и более глубокому партнерству".

Читайте также: Ермак и Сибига встретились с главой китайской дипломатии – о чем говорили