Стармер з Зеленським: Ці тижні й місяці стають вирішальними – обговорили, що треба зробити

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: останній повідомив, що темою розмови були також необхідні подальші кроки, оскільки "ці тижні й місяці стають вирішальними". Таке повідомлення з'явилося на сайті Офісу президента.

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Стармер заявив, що зустрівся з Зеленським, щоб обговорити виклики, із якими стикається Україна, та вкотре підтвердити "непохитну підтримку".

"А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними", – додав британський прем'єр.

Головними темами перемовин ОП назвав безпекову ситуацію та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці.

Також говорили про реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементацію формули миру, підготовку до другого Саміту миру, співпрацю в межах формату Україна – НАТО та прогресу у перемовинах стосовно підписання угоди про перехід до "сильнішого та глибшого партнерства".

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