14 декабря в российском Ульяновске взорвали железнодорожное полотно – это усложнило логистику для оккупационной армии РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Взрыв разрушил полотно в Железнодорожном районе в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода, заявила разведка.

Там отметили, что взорванная линия находится недалеко от реки Свияга. Более точной локации ГУР не дает.

На видео, опубликованном разведкой, виден подрыв полотна на железнодорожном мосту.

Ульяновск – областной центр в России, расположенный на расстоянии более 750 километров от Украины.

ГУР не уточняет, кто именно совершил подрыв. В разведке отметили, что продолжается процесс ослабления объектов логистики, используемых Россией для ведения геноцидной войны против Украины.