14 грудня у російському Ульяновську підірвали залізничне полотно – це ускладнило логістику для окупаційної армії РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Вибух зруйнував полотно у Залізничному районі за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу, заявила розвідка.

Там зазначили, що підірвана лінія знаходиться неподалік від річки Свіяга. Більш точної локації ГУР не надає.

На відео, опублікованому розвідкою, видно підрив полотна на залізничному мості.

Ульяновськ – обласний центр у Росії, що розташований на відстані понад 750 кілометрів від України.

ГУР не уточнює, хто саме здійснив підрив. У розвідці зазначили, що продовжується процес послаблення об'єктів логістики, котрі Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України.