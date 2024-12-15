В Ульяновську підрив залізничного полотна ускладнив логістику російській армії – ГУР
14 грудня у російському Ульяновську підірвали залізничне полотно – це ускладнило логістику для окупаційної армії РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Вибух зруйнував полотно у Залізничному районі за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу, заявила розвідка.
Там зазначили, що підірвана лінія знаходиться неподалік від річки Свіяга. Більш точної локації ГУР не надає.
На відео, опублікованому розвідкою, видно підрив полотна на залізничному мості.
Ульяновськ – обласний центр у Росії, що розташований на відстані понад 750 кілометрів від України.
ГУР не уточнює, хто саме здійснив підрив. У розвідці зазначили, що продовжується процес послаблення об'єктів логістики, котрі Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України.
- Напередодні, 11 грудня, ГУР повідомило, що у Брянську згоріли два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби окупаційної армії РФ.
- Згодом розвідка повідомила, що 13 грудня руйнівна пожежа у Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви, а наступного дня у Краснодарському краї просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.
- 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію задля підриву логістики російських військ у Запорізькій області й знищили 40 ворожих цистерн пального на $4 млн.