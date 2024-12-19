У Новосибірську підпільники спалили паливозаправники російських військових – ГУР
Ілюстративне фото: ГУР

У російському Новосибірську підпільники спалили паливозаправники окупаційної армії Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За його даними, рух опору путінському режиму підпалив й знищив декілька паливозаправників на території військової частини у Новосибірську.

"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресорки триває", – підсумували у розвідці.

Фото: ГУР
Фото: ГУР

Новосибірськ – обласний центр у Західному Сибіру. Відстань від міста до українського кордону – близько 3000 км по прямій.

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