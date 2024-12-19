У Новосибірську підпільники спалили паливозаправники російських військових – ГУР

Ілюстративне фото: ГУР

У російському Новосибірську підпільники спалили паливозаправники окупаційної армії Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За його даними, рух опору путінському режиму підпалив й знищив декілька паливозаправників на території військової частини у Новосибірську.

"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресорки триває", – підсумували у розвідці.

Фото: ГУР

Новосибірськ – обласний центр у Західному Сибіру. Відстань від міста до українського кордону – близько 3000 км по прямій.

Напередодні, 11 грудня, ГУР повідомило, що у Брянську згоріли два магістральні теплотяги, які забезпечували логістичні потреби окупаційної армії РФ.

Згодом розвідка повідомила, що 13 грудня руйнівна пожежа у Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви, а наступного дня у Краснодарському краї просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

15 грудня ГУР повідомило, що у російському Ульяновську підірвали залізничне полотно – це ускладнило логістику для окупаційної армії РФ.