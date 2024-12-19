Росія втратила майже 100 000 лише серед мобілізованих – ГУР

Ця кількість – без втрат з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань країни-агресора

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росія втратила 98 641 мобілізованого окупанта, повідомило Головне управління розвідки.

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Йдеться про втрати серед загарбників, призваних до армії РФ з 21 вересня 2022 року до 31 жовтня 2024 року. У вересні першого року повномасштабної війни, після успіху українського наступу на Харківщині, російський диктатор Володимир Путін оголосив так звану "часткову" мобілізацію.

За даними розвідки, найбільших втрат зазнали такі угруповання військ Збройних сил Росії:

→ "Центр" – 21 710 окупантів (Лиманський напрямок);

→ "Захід" – 20 155 окупантів (Куп'янський напрямок);

→ "Схід" – 16 770 окупантів (Південь Донецької області та схід Запорізької, до району Роботиного);

→ "Південь" ― 16 465 окупантів (Донецька область);

→ "Дніпро" – 10 449 окупантів (Херсонський напрямок);

→ угруповання у Запорізькій області – 10120 окупантів;

→ "Північ" – 2972 окупанти (Харківський та Курський напрямки).

Ця статистика не враховує втрати РФ з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань країни-агресора, наголосило ГУР.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 19 грудня російські втрати вбитими та пораненими становлять близько 768 220 окупантів.