Россия потеряла почти 100 000 только среди мобилизованных – ГУР

Это число – без потерь из числа контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований страны-агрессора

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россия потеряла 98 641 мобилизованного оккупанта, сообщило Главное управление разведки.

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Речь идет о потерях среди захватчиков, призванных в армию РФ с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года. В сентябре первого года полномасштабной войны, после успеха украинского наступления в Харьковской области, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемую "частичную" мобилизацию.

По данным разведки, наибольшие потери понесли следующие группировки войск Вооруженных сил России:

→ "Центр" – 21 710 оккупантов (Лиманское направление);

→ "Запад" – 20 155 оккупантов (Купянское направление);

→ "Восток" – 16 770 оккупантов (Юг Донецкой области и восток Запорожской, до района Работино);

→ "Юг" ― 16 465 оккупантов (Донецкая область);

→ "Днепр" – 10 449 оккупантов (Херсонское направление);

→ группировка в Запорожской области – 10 120 оккупантов;

→ "Север" – 2972 оккупанта (Харьковское и Курское направления).

Эта статистика не учитывает потери РФ из числа контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований страны-агрессора, подчеркнуло ГУР.

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что по состоянию на 19 декабря российские потери убитыми и ранеными составляют около 768 220 оккупантов.