Россия потеряла почти 100 000 только среди мобилизованных – ГУР
Россия потеряла 98 641 мобилизованного оккупанта, сообщило Главное управление разведки.
Речь идет о потерях среди захватчиков, призванных в армию РФ с 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года. В сентябре первого года полномасштабной войны, после успеха украинского наступления в Харьковской области, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемую "частичную" мобилизацию.
По данным разведки, наибольшие потери понесли следующие группировки войск Вооруженных сил России:
→ "Центр" – 21 710 оккупантов (Лиманское направление);
→ "Запад" – 20 155 оккупантов (Купянское направление);
→ "Восток" – 16 770 оккупантов (Юг Донецкой области и восток Запорожской, до района Работино);
→ "Юг" ― 16 465 оккупантов (Донецкая область);
→ "Днепр" – 10 449 оккупантов (Херсонское направление);
→ группировка в Запорожской области – 10 120 оккупантов;
→ "Север" – 2972 оккупанта (Харьковское и Курское направления).
Эта статистика не учитывает потери РФ из числа контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований страны-агрессора, подчеркнуло ГУР.
- Генеральный штаб ВСУ сообщает, что по состоянию на 19 декабря российские потери убитыми и ранеными составляют около 768 220 оккупантов.