Кім Чен Ин будує "священний" меморіал солдатам, вбитим на війні РФ проти України
Північна Корея розпочала будівництво меморіалу у Пхеньяні своїм солдатам, які були убиті у війні Росії проти України, повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).
Музей бойових подвигів буде побудовано, щоб "молитися за безсмертя гордих військових героїв КНДР", які здійснили "безсмертні подвиги" в закордонних воєнних операціях.
"Тут присутні родини мучеників та солдати, які боролися в операціях за визволення Курська", – сказав диктатор, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
Кім нагадав, що війська його країни перебувають у Курській області Росії вже рік та відзначив їх допомогу РФ у досягненні "вирішальної перемоги".
На церемонії закладання фундаменту, окрім чиновників та очільника КНДР, був присутній і посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.
На думку північнокорейського диктатора, відносини між Північною Кореєю та Росією "зараз досягають свого історичного піка".
- У серпні ГУР повідомляло, що понад 10 000 солдатів із Північної Кореї продовжують перебувати на полігонах у європейській частині Росії.
- 16 жовтня стало відомо, що північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників у Сумській області.
