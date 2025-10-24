Кім Чен Ин будує "священний" меморіал солдатам, вбитим на війні РФ проти України

У музеї бойових подвигів "вшановуватимуть" бійців КНДР, які брали участь у закордонних військових операціях

Кім Чен Ин (Фото: CNA)

Північна Корея розпочала будівництво меморіалу у Пхеньяні своїм солдатам, які були убиті у війні Росії проти України, повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Музей бойових подвигів буде побудовано, щоб "молитися за безсмертя гордих військових героїв КНДР", які здійснили "безсмертні подвиги" в закордонних воєнних операціях.

"Тут присутні родини мучеників та солдати, які боролися в операціях за визволення Курська", – сказав диктатор, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Кім нагадав, що війська його країни перебувають у Курській області Росії вже рік та відзначив їх допомогу РФ у досягненні "вирішальної перемоги".

На церемонії закладання фундаменту, окрім чиновників та очільника КНДР, був присутній і посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора.

На думку північнокорейського диктатора, відносини між Північною Кореєю та Росією "зараз досягають свого історичного піка".