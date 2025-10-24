Ким Чен Ын строит "священный" мемориал солдатам, убитым на войне РФ против Украины
Северная Корея начала строительство мемориала в Пхеньяне своим солдатам, которые были убиты в войне России против Украины, сообщает Корейское центральное информационное агентство (KCNA).
Музей боевых подвигов будет построен, чтобы "молиться за бессмертие гордых военных героев КНДР", совершивших "бессмертные подвиги" в зарубежных военных операциях.
"Здесь присутствуют семьи мучеников и солдаты, которые сражались в операциях по освобождению Курска", – сказал диктатор, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Ким напомнил, что войска его страны находятся в Курской области России уже год и отметил их помощь РФ в достижении "решающей победы".
На церемонии закладки фундамента, кроме чиновников и главы КНДР, присутствовал и посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
По мнению северокорейского диктатора, отношения между Северной Кореей и Россией "сейчас достигают своего исторического пика".
- В августе ГУР сообщало, что более 10 000 солдат из Северной Кореи продолжают находиться на полигонах в европейской части России.
- 16 октября стало известно, что северокорейские операторы БпЛА корректируют удары российских захватчиков в Сумской области.
