ГУР: Россия хочет перевезти 12 000 северокорейцев для сборки "шахедов" в Алабуге

Москва планирует использовать рабочих из КНДР для производства ударных дронов. Оплата труда будет $ 2,5 в час, а смена будет длиться не менее 12 часов

Шахед (иллюстративное фото: Александр Гусев / Pacific-Press-picture-alliance)

Россия планирует привлечь до 12 000 рабочих из Северной Кореи на предприятиях особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где производятся беспилотники "Шахед", к концу 2025 года. Об этом сообщает Главное разведывательное управление Министерства обороны.

Им обещают платить 2,5 доллара в час. Смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

В ГУР подчеркнули, что для обсуждения деталей "продажи рабочей силы" в конце октября в Министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников.

В Главном управлении разведки добавили, что именно в "Алабуге" производятся дальнобойные дроны типа Shaded/"Герань", которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.

"Эти меры свидетельствуют о углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", – отметили в разведке.