Северная Корея поставляет России до 50% боеприпасов – внешняя разведка

По данным разведки, Пхеньян также поставил России пусковые установки и баллистические ракеты малой дальности

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северная Корея обеспечивает от 35 до 50% потребностей России в боеприпасах, поставляя 200 000 -260 000 снарядов 152 мм и 122 мм в месяц. Об этом Укрінформу сообщил сотрудник Службы внешней разведки Олег Александров.

По его словам, Пхеньян поставил России пусковые установки и баллистические ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, которыми российская сторона обстреливает Украину.

Александров отметил, что Россия и Северная Корея используют войну с Украиной, в том числе и для испытания на поле боя и усовершенствования характеристик северокорейского вооружения.

"В частности, это касается модернизированной версии советского противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" (северокорейская версия – "Феникс-2"), самоходного дальнобойного ПТРК "Bulsae-4" и крупнокалиберной РСЗО 600мм KN-25", – рассказал он.

По оценкам разведки, в Курской области размещен контингент северокорейских военных, численность которого колеблется в пределах от 8,500 до 13 000 человек. Это позволяет российской стороне высвободить эквивалентное количество своих сил для войны против Украины.

Кроме того, разведка зафиксировала в сентябре прибытие в Курскую область 1000 северокорейских военных в соответствии с заявлениями Пхеньяна о направлении в этот регион дополнительных сил в составе 1000 саперов и 5 000 военных строителей.