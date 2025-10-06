Північна Корея постачає Росії до 50% боєприпасів – зовнішня розвідка

За даними розвідки, Пхеньян також поставив Росії пускові установки й балістичні ракети малої дальності

Володимир Путін і Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Північна Корея забезпечує від 35% до 50% потреб Росії у боєприпасах, постачаючи 200 000 – 260 000 снарядів 152 мм і 122 мм на місяць. Про це Укрінформу повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки Олег Александров.

За його словами, Пхеньян поставив Росії пускові установки й балістичні ракети малої дальності KN-23 і KN-24, якими російська сторона обстрілює Україну.

Александров зазначив, що Росія і Північна Корея використовують війну з Україною зокрема й для випробування на полі бою та удосконалення характеристик північнокорейського озброєння.

"Зокрема, це стосується модернізованої версії радянського протитанкового ракетного комплексу "Конкурс" (північнокорейська версія – "Фенікс-2"), самохідного далекобійного ПТРК "Bulsae-4" і великокаліберної РСЗВ 600 мм KN-25", – розповів він.

За оцінками розвідки, у Курській області розміщено контингент північнокорейських військових, чисельність якого коливається в межах від 8500 до 13 000 осіб. Це дає змогу російській стороні вивільнити еквівалентну кількість своїх сил для війни проти України.

Крім того, розвідка зафіксувала у вересні прибуття у Курську область 1000 північнокорейських військових відповідно до заяв Пхеньяна про спрямування до цього регіону додаткових сил у складі 1000 саперів та 5000 військових будівельників.