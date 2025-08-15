КНДР доставляет России оружие морем через Владивосток, по железной дороге и авиацией – ГУР

По данным разведки, к перевозкам оружия по морю привлекаются российские суда "Lady R", "Мария", "Майя-1" и "Ангара"

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

КНДР поставляет России боеприпасы и баллистические ракеты морским, железнодорожным и воздушным путями. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ответе на запрос LIGA.net.

В ГУР уточнили, что морские перевозки осуществляются через российские порты Владивосток и Находка. К перевозкам морем привлекаются российские суда "Lady R", "Мария", "Майя-1" и "Ангара", доставляющие грузы из порта Раджин (КНДР) во Владивосток и Находку (РФ).

Железнодорожный маршрут проходит через пограничную станцию Хасан в России. По данным разведки, с января 2024 года действует постоянное сообщение КНДР – РФ через станцию Хасан, по которому поступает преимущественно артиллерийское вооружение.

Воздушный маршрут используют для скрытой поставки ракет малой дальности KN-23/24 из Пхеньяна во Владивосток.

Среди переданного вооружения – артиллерийские снаряды, реактивные снаряды к системам залпового огня и баллистические ракеты, в частности типа "Хвасон-11", их Россия применяла для ударов по Украине.

В ГУР также сообщили, что с июня 2023 года Россия получила от КНДР до 150 баллистических ракет KN-23/24 и около 6,5 млн единиц артиллерийских боеприпасов.

Также Пхеньян передал две реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 мм, до 120 РСЗО калибра 240 мм и до 170 РСЗО калибра 107 мм.

Кроме того, Россия получила около 190 самоходных артиллерийских установок калибров 170 мм и 122 мм, около 100 гаубиц калибра 122 мм и до 100 минометов калибра 140 мм. Кроме этого, были переданы другие виды продукции военного и двойного назначения.

В июле 2025 года российские морские суда доставили из КНДР 7,4 тыс. тонн военной продукции. Это составляет около 135 тыс. единиц 122-мм и 152-мм боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.