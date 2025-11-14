ГУР: Росія хоче завезти 12 000 північнокорейців для складання "шахедів" в Алабузі

Москва планує використати працівників КНДР для виробництва ударних дронів. Платити за цю роботу планують $ 2,5 за годину, зміна триватиме щонайменше 12 годин

Шахед (Ілюстративне фото: Олександр Гусев / Pacific-Press-picture-alliance)

Росія до кінця 2025 року планує залучити до 12 000 робітників з Північної Кореї на підприємствах особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють "шахеди". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Платити їм обіцяють $ 2,5 за годину роботи. Зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

У ГУР наголосили, що для обговорення деталей "продажу робочих рук" наприкінці жовтня в Міністерстві закордонних справ РФ відбулася зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.

У ГУР додали, що саме в "Алабузі" виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/"Герань", якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", – зазначили у розвідці.