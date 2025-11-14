ГУР: Росія хоче завезти 12 000 північнокорейців для складання "шахедів" в Алабузі
Росія до кінця 2025 року планує залучити до 12 000 робітників з Північної Кореї на підприємствах особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють "шахеди". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Платити їм обіцяють $ 2,5 за годину роботи. Зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.
У ГУР наголосили, що для обговорення деталей "продажу робочих рук" наприкінці жовтня в Міністерстві закордонних справ РФ відбулася зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.
У ГУР додали, що саме в "Алабузі" виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/"Герань", якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.
"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", – зазначили у розвідці.
- 6 жовтня в Службі зовнішньої розвідки повідомили, що Північна Корея забезпечує до 50% потреб Росії у боєприпасах.
- 4 листопада стало відомо, що Північна Корея з вересня спрямувала до Росії близько 5000 військових будівельників для допомоги у "відновленні інфраструктури".
Коментарі (0)