Сирський прокоментував відео росіян про захоплення штабу в Гуляйполі: призначено розслідування

Командиру батальйону дали наказ організувати кругову оборону та знищити носії даних, але він не виконав наказ. Деталі з'ясовуються

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Військова служба правопорядку розпочала розслідування після відео російських окупантів щодо нібито захоплення командно-спостережного пункту Сил оборони у Гуляйполі Запорізької області. Про це повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю каналу 24.

Ворог опублікував відео, на якому російські військові нібито зайшли на КСП, де залишилися речі військових, прапори та техніка.

За словами Сирського, ситуація на Гуляйпільському напрямку сталась тому, що 102-га бригада територіальної оборони під час боїв не витримала натиску противника. Вона поступово відходила.

Командування було вимушене перекинули туди штурмові частини та підрозділи, які поступово з боями займали те, що було залишене. Наразі, як стверджує Сирський, там вже фактично місяць ворог не має ніяких переваг. Попри спроби атак, ворог зазнає величезних втрат, бойові дії тривають.

"Можна було б побудувати ці дії командування батальйону в абсолютно інший спосіб. Тому що на підмогу йшло підкріплення з 5-ї штурмової бригади. Вони фактично дійшли за дві вулиці від цього командного пункту. Відбулося те, що відбулося", – сказав Сирський.

За його словами, буде надана правова оцінка діям, зокрема, і командира батальйону – чому він так вчинив. Головком наголосив, що він отримав наказ від командира бригади організувати кругову оборону та знищити все, що являло собою якусь цінність чи містило відомості конфіденційного характеру.

"Тобто вони могли просто все спалити. Я знаю, що у них був час для цього, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону у Гуляйполі", – повідомив Сирський.

Наразі командири на Гуляйпільському напрямку тверезо оцінюють ситуацію, проводять активні штурмові дії та тримають оборону.

"Звичайно, коли відходять підрозділи ТрО, це негативно впливає на стійкість оборони. Але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок", – резюмував головком.