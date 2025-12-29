Сырский прокомментировал видео россиян о захвате штаба в Гуляйполе: назначено расследование

Командиру батальона дали приказ организовать круговую оборону и уничтожить носители данных, но он не выполнил приказ. Детали выясняются

Военная служба правопорядка начала расследование после видео российских оккупантов о якобы захвате командно-наблюдательного пункта Сил обороны в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью канал 24.

Враг опубликовал видео, на котором российские военные якобы зашли на КСП, где остались вещи военных, флаги и техника.

По словам Сырского, ситуация на Гуляйпольском направлении произошла потому, что 102-я бригада территориальной обороны во время боев не выдержала натиска противника. Она постепенно отходила.

Командование было вынуждено перебросили туда штурмовые части и подразделения, которые постепенно с боями занимали то, что было оставлено. Сейчас, как утверждает Сырский, там уже фактически месяц враг не имеет никаких преимуществ. Несмотря на попытки атак, враг несет огромные потери, боевые действия продолжаются.

"Можно было бы построить эти действия командования батальона совершенно другим образом. Потому что на подмогу шло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Они фактически дошли за две улицы от этого командного пункта. Произошло то, что произошло", - сказал Сырский.

По его словам, будет дана правовая оценка действиям, в частности, и командира батальона - почему он так поступил. Головком отметил, что он получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону и уничтожить все, что представляло собой какую-то ценность или содержало сведения конфиденциального характера.

"То есть они могли просто все сжечь. Я знаю, что у них было время для этого, а силы врага там были ограничены. Но несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе", - сообщил Сырский.

Сейчас командиры на Гуляйпольском направлении трезво оценивают ситуацию, проводят активные штурмовые действия и держат оборону.

"Конечно, когда отходят подразделения ТрО, это негативно влияет на устойчивость обороны. Но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление", - резюмировал главком.