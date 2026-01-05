"Это не классическая картина войны". Гуляйполе – большая серая зона, говорят в ВСУ

Сейчас у ВСУ и армии РФ фактически одинаковая ситуация в Гуляйполе: в городе есть как российские, так и украинские позиции и штурмовые группы

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в Гуляйполе Запорожской области сейчас очень сложная, однако по всему городу до сих пор есть украинские позиции и действуют штурмовые группы Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"У нас был печальный рекорд, потому что 65 атак [за сутки] на Гуляйпольском направлении – это достаточно много. 25 из этих боестолкновений произошли в Гуляйполе. 20 – это северный пригород, населенный пункт Варваровка. Еще несколько – возле населенного пункта Железнодорожное", – подчеркнул он.

Волошин отметил, что россияне пытаются закрепиться в Гуляйполе, выбить оттуда ВСУ, которые тоже там держат позиции – почти по всему городу. Также почти по всему городу работают украинские штурмовые группы, уничтожая вражеских штурмовиков.

"У врага, грубо говоря, ситуация такая же. Его штурмовые группы тоже проникают в глубину нашей обороны. Это не классическая картина войны, когда есть одни позиции и есть другие. Гуляйполе – это большая серая зона, за которую идут стрелковые, уличные бои", – объяснил он.

По данным спикера ВСУ, во время боев за Гуляйполе россияне сменили две группировки своих войск из нескольких бригад.

За прошедший месяц оккупанты потеряли на южном фронте около 10 000 своих военных, около 70% из которых – в районе Гуляйполя.

По данным украинской разведки, в последние два-три дня россияне получили для поддержки боевых действий в Гуляйполе дополнительные 1600 боеприпасов различного калибра.

Гуляйполе на карте DeepState

Гуляйполе относительно Запорожья на карте DeepState