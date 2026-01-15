Командування РФ хоче зняти з посад командирів за зриви темпів наступу під Запоріжжям

Окупанти не змогли захопити визначені рубежі на Олександрівському та Гуляйпільскому напрямках у встановлені терміни

Солдат РФ (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Російське командування всерйоз розглядає зняття з посад кількох командирів за зрив наступу в Запорізькій області. Про це LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Йдеться про командирів вищої ланки деяких із підрозділів. За словам Волошина, росіяни планували захоплення деяких рубежів до певного часу, але ці плани не були виконані.

Зокрема, йдеться про плани на Олександрівському та Гуляйпільскому напрямках, зазначив він.

"Після інспекцій з російського Генштабу наразі серйозно розглядаються питання зняти з посад і, скажімо, понизити декількох командирів на цих напрямках", – розповів Волошин.