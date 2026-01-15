Командування РФ хоче зняти з посад командирів за зриви темпів наступу під Запоріжжям
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Російське командування всерйоз розглядає зняття з посад кількох командирів за зрив наступу в Запорізькій області. Про це LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Йдеться про командирів вищої ланки деяких із підрозділів. За словам Волошина, росіяни планували захоплення деяких рубежів до певного часу, але ці плани не були виконані.
Зокрема, йдеться про плани на Олександрівському та Гуляйпільскому напрямках, зазначив він.
"Після інспекцій з російського Генштабу наразі серйозно розглядаються питання зняти з посад і, скажімо, понизити декількох командирів на цих напрямках", – розповів Волошин.
- У грудні WSJ повідомляв, що темпи РФ на фронті в Україні разюче низькі та повільніше, ніж у всіх війнах століття, які вела Москва.
- 12 січня 2026 року Сили оборони встановили прапор над мерією Куп'янська.
- У ЗСУ кажуть що Гуляйполе – велика сіра зона і там спостерігається не класична картина війни.
