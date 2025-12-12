WSJ: Темпи РФ на фронті в Україні разюче низькі – повільніше, ніж у всіх війнах століття

У Другій світовій війні війська союзників за аналогічний період дійшли до Берліна, а РФ не може захопити Донбас

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росія зараз не близька до перемоги – її темпи просування на фронті повільніші, ніж практично у всіх великих кампаніях за останнє століття. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Росія, після майже чотирьох років повномасштабної війни проти України, все ще далека від повного контролю над Донецькою областю. Сет Джонс із Центру стратегічних і міжнародних досліджень зазначив, що за аналогічний період Радянський Союз із військами союзників у Другій світовій війні відбив німецьке вторгнення і захопив Берлін.

"Це вражаюча відсутність швидкості. Я просто не бачу зараз на полі бою жодних ознак стратегічних змін під час війни", – сказав він.

Інші неназвані аналітики зазначили, що повільні темпи наступу окупантів не відображають повної картини повномасштабної війни, оскільки Москва веде "бій на виснаження" як військових, так і людських ресурсів.

Аналітик фінської компанії Black Bird Group Пасі Паройнен вважає, що українські сили "виграли трохи часу", але в яку ціну це обійшлося – теж важливе питання.

Неназвані високопоставлені західні військові чиновники й українські офіцери на передовій стверджують, що російська армія наразі не перебуває на порозі прориву.