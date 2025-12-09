"Нікчемний результат". Сирський розповів про темпи просування РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, посилаючись на дані американського Інституту вивчення війни, заявив про низькі темпи російського просування за умови великих втрат загарбників. Про це він розповів під час зустрічі з керівниками й редакторами українських медіа, у якій взяла участь LIGA.net.
Воєначальник повідомив, що лінія фронту, на якій відбуваються активні бойові дії, зараз становить 1218 кілометрів, і що ця цифра "періодично змінюється".
Так, додав Сирський, буквально місяць тому протяжність цієї лінії становила 1253 км, але наразі вона зменшилась завдяки діям українських військ (загалом на 35 км. – Ред.).
"За даними – навіть не нашими, а Інституту вивчення війни (ISW, неурядовий американський аналітичний центр. – Ред.), темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць. Наприклад, на Покровському напрямку – близько 1,5 км. Для порівняння: за бойовими статутами, темп наступу у разі прориву підготовленої оборони приблизно 1-1,5 км на годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину. Тобто просування росіян при щоденних втратах у кількості понад 1000 осіб – це нікчемний результат", – наголосив головком ЗСУ.
Також він розповів, що у листопаді українські безпілотні сили завдали окупантам рекордних втрат – 24 000 загарбників.
- Під час цього ж спілкування з медіа Сирський повідомив, що в один момент осені 2025 року в Покровську вже не було українських сил. Однак у середині листопада захисники провели наступ – й наразі продовжують утримувати північ міста.
Також головком сказав, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча окупанти прагнуть цього. Він визнав, що у місті ускладнена логістика, але додав, що "вона здійснюється".
- Раніше, 4 грудня, співрозмовники LIGA.net у 38 окремій бригаді морпіхів заявили, що Мирноград наразі майже повністю оточений російськими військами. Ворог застосовує багато керованих авіабомб, ситуація на напрямку вкрай складна.
