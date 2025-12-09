"Нікчемний результат". Сирський розповів про темпи просування РФ

Росія за місяць просувається на відстань, яку за умови прориву фронту долають за години. Водночас – втрачає понад 1000 окупантів на добу, зауважив головком

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, посилаючись на дані американського Інституту вивчення війни, заявив про низькі темпи російського просування за умови великих втрат загарбників. Про це він розповів під час зустрічі з керівниками й редакторами українських медіа, у якій взяла участь LIGA.net.

Воєначальник повідомив, що лінія фронту, на якій відбуваються активні бойові дії, зараз становить 1218 кілометрів, і що ця цифра "періодично змінюється".

Читайте також Мікроменеджер війни. Як Сирський формує свою гвардію впливу у ЗСУ

Так, додав Сирський, буквально місяць тому протяжність цієї лінії становила 1253 км, але наразі вона зменшилась завдяки діям українських військ (загалом на 35 км. – Ред.).

"За даними – навіть не нашими, а Інституту вивчення війни (ISW, неурядовий американський аналітичний центр. – Ред.), темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць. Наприклад, на Покровському напрямку – близько 1,5 км. Для порівняння: за бойовими статутами, темп наступу у разі прориву підготовленої оборони приблизно 1-1,5 км на годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину. Тобто просування росіян при щоденних втратах у кількості понад 1000 осіб – це нікчемний результат", – наголосив головком ЗСУ.

Також він розповів, що у листопаді українські безпілотні сили завдали окупантам рекордних втрат – 24 000 загарбників.