"Ничтожный результат". Сырский рассказал о темпах продвижения РФ

РФ за месяц продвигается на расстояние, которое при условии прорыва фронта преодолевают за часы. При этом – теряет больше 1000 оккупантов в сутки

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ссылаясь на данные американского Института изучения войны, заявил о низких темпах российского продвижения при условии больших потерь захватчиков. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями и редакторами украинских медиа, в которой приняла участие LIGA.net.

Военачальник сообщил, что линия фронта, на которой происходят активные боевые действия, сейчас составляет 1218 километров, и что эта цифра "периодически меняется".

Читайте также Микроменеджер войны. Как Сырский формирует свою гвардию влияния в ВСУ

Так, добавил Сырский, буквально месяц назад протяженность этой линии составляла 1253 км, но сейчас она уменьшилась благодаря действиям украинских войск (в целом на 35 км. – Ред.).

"По данным – даже не нашим, а Института изучения войны (ISW, неправительственный американский аналитический центр. – Ред.), темпы продвижения противника на некоторых участках составляют 1,5-4,5 км в месяц. Например, на Покровском направлении – около 1,5 км. Для сравнения: по боевым уставам, темп наступления при прорыве подготовленной обороны примерно 1-1,5 км в час, на неподготовленную оборону 1,5-2,5 км/час. То есть продвижение россиян при ежедневных потерях в количестве более 1000 человек – это ничтожный результат", – подчеркнул главком ВСУ.

Также он рассказал, что в ноябре украинские беспилотные силы нанесли оккупантам рекордные потери – 24 000 захватчиков.