Во Второй мировой войне войска союзников за аналогичный период дошли до Берлина, а РФ не может захватить Донбасс

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россия сейчас не близка к победе – ее темпы продвижения на фронте медленнее, чем практически во всех крупных кампаниях за последнее столетие. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Россия, после почти четырех лет полномасштабной войны против Украины все еще далека от полного контроля над Донецкой областью. Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований отметил, что за аналогичный период Советский Союз с войсками союзников во Второй мировой войне отразил немецкое вторжение и захватил Берлин.

"Это поразительное отсутствие скорости. Я просто не вижу сейчас на поле боя никаких признаков стратегических изменений в ходе войны", – сказал он.

Другие неназванные аналитики отметили, что медленные темпы наступления оккупантов не отражают полной картины полномасштабной войны, так как Москва ведет "сражение на истощение" как военных, так и человеческих ресурсов.

Аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен считает, что украинские силы "выиграли немного времени", но в какую цену это обошлось – тоже немаловажный вопрос.

Неназванные высокопоставленные западные военные чиновники и украинские офицеры на передовой утверждают, что российская армия на данный момент не находится на пороге прорыва.