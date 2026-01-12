Захисники з 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська Харківської області. Відповідне відео опублікували у соціальних мережах з'єднання.

"Пошуково-ударне угруповання "Хартія" і тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ", – йдеться у повідомленні.

Державний прапор над будівлею мерії у центрі Куп'янська встановили захисники з Розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади "Хартія".

На відео (на початку новини) показано кадри штурму адміністративної будівлі.

"Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом "Хартії", – можна успішно зупиняти і знищувати ворога", - зауважив командир корпусу "Хартія" Ігор Оболєнський.

Новина доповнюється...