Командование РФ хочет снять с должностей командиров за срывы темпов наступления под Запорожьем – ВСУ

Оккупанты не смогли захватить определенные рубежи на Александровском и Гуляйпольском направлениях в установленные сроки

Солдат РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Российское командование всерьез рассматривает снятие с должностей нескольких командиров за срыв наступления в Запорожской области. Об этом LIGA.net сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Речь идет о командирах высшего звена некоторых из подразделений. По словам Волошина, россияне планировали захват некоторых рубежей до определенного времени, но эти планы не были выполнены.

В частности, речь идет о планах на Александровском и Гуляйпольском направлениях, отметил он.

"После инспекций из российского Генштаба сейчас серьезно рассматриваются вопросы снять с должностей и, скажем, понизить нескольких командиров на этих направлениях", – рассказал Волошин.