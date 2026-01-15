Командование РФ хочет снять с должностей командиров за срывы темпов наступления под Запорожьем – ВСУ
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Российское командование всерьез рассматривает снятие с должностей нескольких командиров за срыв наступления в Запорожской области. Об этом LIGA.net сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
Речь идет о командирах высшего звена некоторых из подразделений. По словам Волошина, россияне планировали захват некоторых рубежей до определенного времени, но эти планы не были выполнены.
В частности, речь идет о планах на Александровском и Гуляйпольском направлениях, отметил он.
"После инспекций из российского Генштаба сейчас серьезно рассматриваются вопросы снять с должностей и, скажем, понизить нескольких командиров на этих направлениях", – рассказал Волошин.
- В декабре WSJ сообщал, что темпы РФ на фронте в Украине поразительно низкие и медленнее, чем во всех войнах века, которые вела Москва.
- 12 января 2026 года Силы обороны установили флаг над мэрией Купянска.
- В ВСУ говорят, что Гуляйполе – большая серая зона и там наблюдается не классическая картина войны.
