В Мирнограде россияне меньше штурмуют и пытаются проникать в центр

С начала текущего года россияне снизили открытые штурмовые действия в Мирнограде Донецкой области, одновременно увеличили усилия по инфильтрации в центр города. Об этом сообщил Седьмой корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Военные отметили, что последние полгода захват Мирнограда остается одной из ключевых целей РФ на Покровском направлении.

Оккупанты пытаются найти слабые места в обороне города, меняют тактику, наращивают силы и ищут возможности для прорыва. Несмотря на постоянное давление, Силы обороны удерживают Мирноград.

Сосредоточив вокруг Мирнограда более 10 подразделений, россияне продолжают накапливать силы на юге и северо-восточных окраинах.

"При этом, враг с начала года снизил открытые (демонстративные) штурмовые действия и увеличил усилия по инфильтрации в центральную часть населенного пункта", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поисково-ударные действия ВСУ в Мирнограде и на подступах. Недалеко от населенного пункта бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады нашли россиян, которые прятались в укрытии на территории фермерского хозяйства.

Эту локацию они пытались использовать для накопления сил, дальнейшего перерезания украинской логистики и осуществления диверсий в тылу Сил обороны. Для маскировки несколько групп оккупантов длительное время с определенной периодичностью использовали инженерные коммуникации хозяйства – фекальные ямы. После обнаружения места укрытия подразделения 79-й ОШБр ликвидировали россиян.

