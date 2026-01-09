У Мирнограді росіяни менше штурмують і намагаються просочуватися в центр

Окупанти продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях міста

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Від початку поточного року росіяни знизили відкриті штурмові дії у Мирнограді Донецької області, водночас збільшили зусилля з інфільтрації у центр міста. Про це повідомив Сьомий корпус Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Військові зазначили, що останні пів року захоплення Мирнограду залишається однією з ключових цілей РФ на Покровському напрямку.

Окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні міста, змінюють тактику, нарощують сили та шукають можливості для прориву. Попри постійний тиск, Сили оборони утримують Мирноград.

Зосередивши навколо Мирнограда понад 10 підрозділів, росіяни продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях.

"При цьому, ворог з початку року знизив відкриті (демонстративні) штурмові дії та збільшив зусилля з інфільтрації в центральну частину населеного пункту", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають пошуково-ударні дії ЗСУ у Мирнограді та на підступах. Неподалік населеного пункту бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знайшли росіян, які переховувалися в укритті на території фермерського господарства.

Цю локацію вони намагалися використати для накопичення сил, подальшого перерізання української логістики та здійснення диверсій у тилу Сил оборони. Для маскування кілька груп окупантів тривалий час із певною періодичністю використовували інженерні комунікації господарства – фекальні ями. Після виявлення місця укриття підрозділи 79 ОШБр ліквідували росіян.

Мапа: DeepState