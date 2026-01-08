Сирський відвідав Покровський напрямок. Росія продовжує кидати резерви

За словами головкома, завдання Сил оборони на цьому напрямку – підтримувати бойові спроможності та берегти життя військових

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

На Покровському напрямку найскладніша оперативна обстановка – щодня майже півсотні бойових зіткнень. Росіяни намагаються збільшувати тиск на Сили оборони, повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський, який відвідав військових, що працюють у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Росія перекидає додаткові резерви на Покровський напрямок та намагається просуватися. Зокрема, ворог не припиняє інфільтраційні дії та постійні штурми. Головком зазначив, що бої на цьому напрямку вирізняються високою динамікою та інтенсивністю, але ЗСУ діють "рішуче та професійно".

"Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону", – повідомив Сирський.

Він визначив комплекс конкретних кроків бригад, щоб підвищити стійкість оборони та забезпечити безперебійну роботу ключових логістичних маршрутів. Завдання Сил оборони: підтримувати бойові спроможності та берегти життя українських захисників