Сырский посетил Покровское направление. Россия продолжает бросать резервы

По словам главкома, задача Сил обороны на этом направлении – поддерживать боевые способности и беречь жизни военных

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

На Покровском направлении самая сложная оперативная обстановка – ежедневно почти полсотни боевых столкновений. Россияне пытаются увеличивать давление на Силы обороны, сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, который посетил военных, работающих в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Россия перебрасывает дополнительные резервы на Покровское направление и пытается продвигаться. В частности, враг не прекращает инфильтрационные действия и постоянные штурмы. Головком отметил, что бои на этом направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью, но ВСУ действуют "решительно и профессионально".

"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону", – сообщил Сырский.

Он определил комплекс конкретных шагов бригад, чтобы повысить устойчивость обороны и обеспечить бесперебойную работу ключевых логистических маршрутов. Задача Сил обороны: поддерживать боевые способности и беречь жизни украинских защитников