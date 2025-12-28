Силы обороны накапливают силы для контрштурмовых действий в Покровске – командующий НГУ

Александр Пивненко (Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko)

Подразделения Сил обороны накапливают силы для определенных контрштурмовых действий в районе Покровска. Сейчас ситуация там тяжелая, рассказанный в интервью hromadske командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

"Мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий. Для того, чтобы, скажем так, уменьшить маневры противника, оттянуть больше на себя. Но в связи с тем, какие погодные условия сейчас, там постоянно стоит туман, противник инфильтруется, очень трудно с ним работать", – сказал он.

Подразделения НГУ выполняют задачи в районе Покровска, Мирнограда и на Купянском направлении. Однако из-за погодных условий дроны применять удается не часто, а из-за этого снижается эффективность выявления и уничтожения оккупантов, отметил Пивненко.

"Потому что из 25 уничтожений там 10 пройдет, 10 будут ранены", – отметил он.

Что касается 300 россиян в Покровскео которых в середине ноября заявляли Десантно-штурмовые войска, Пивненко сообщил, что их сейчас уже больше. Однако насколько именно изменилось количество врага он сказать не смог.

Украина привлекла на этом направлении "серьезные подразделения": Силы беспилотных систем, НГУ, Службу безопасности Украины, Силы специальных операций, Главное управление разведки.

"Вопрос, сколько ресурса есть на том направлении противника, сколько нам нужно времени для этого, чтобы выхолостить их пехотную составляющую и чтобы они отошли на пополнение. Этот вопрос, ну, это не ко мне, это к разведке. Я думаю, в Генштабе лучше знают ситуацию. Мое впечатление, что мы еще за него повоюем, 100%", – подчеркнул Пивненко.

В то же время 7-й корпус ДШВ сообщил, что по состоянию на утро 28 декабря Силы обороны контролируют северную часть Покровска. А попытки россиян продавить нашу защиту севернее железной дороги – неудачные. Также враг продолжает активные действия на западе города, чтобы выйти в район Гришино, но атаки блокируются.

Ситуация в Мирнограде также сложная. Город защищают подразделения ДШВ и морской пехоты. Группировку Сил обороны усиливают благодаря контролю над коридором в районе Светлого и Ровно.

"Враг прибегает к демонстративным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, находящийся в перманентном состоянии предновогоднего опьянения", – отметили военные.