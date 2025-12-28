Сили оборони накопичують сили для контрштурмових дій у Покровську – командувач НГУ

Олександр Півненко (Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko)

Підрозділи Сил оборони накопичують сили для певних контрштурмових дій у районі Покровська. Наразі ситуація там важка, розповів в інтерв'ю hromadske командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

"Ми проводимо накопичення своїх підрозділів для певних контрштурмових дій. Для того щоб, скажімо так, зменшити маневри противника, відтягнути більше на себе. Але у зв’язку з тим, які погодні умови зараз, там постійно стоїть туман, противник інфільтрується, дуже важко з ним працювати", – сказав він.

Підрозділи НГУ виконують завдання у районі Покровська, Мирнограда та на Куп’янському напрямку. Однак через погодні умови дрони застосовувати вдається не часто, а через це знижується ефективність виявлення та знищення окупантів, зазначив Півненко.

"Тому що з 25 знищень там 10 пройде, 10 будуть поранені", – зазначив він.

Щодо 300 росіян у Покровську, про яких у середині листопада заявляли Десантно-штурмові війська, Півненко повідомив, що їх наразі вже більше. Однак наскільки саме змінилася кількість ворога, він сказати не зміг.

Україна залучила на цьому напрямку "серйозні підрозділи": Сили безпілотних систем, НГУ, Службу безпеки України, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки.

"Питання, скільки ресурсу є на тому напрямку противника, скільки нам потрібно часу для цього, щоб вихолостити їхню піхотну складову і щоб вони відійшли на поповнення. Оце питання, ну, це не до мене, це до розвідки. Я думаю, в Генштабі краще знають ситуацію. Моє враження, що ми ще за нього повоюємо, 100%", – наголосив Півненко.

Водночас 7 корпус ДШВ повідомив, що станом на ранок 28 грудня Сили оборони контролюють північну частину Покровська. А спроби росіян протиснути наш захист північніше залізниці – невдалі. Також ворог продовжує активні дії на заході міста, щоб вийти у район Грішиного, але атаки блокуються.

Ситуація у Мирнограді також складна. Місто захищають підрозділи ДШВ та морської піхоти. Угруповання Сил оборони посилюють завдяки контролю над коридором у районі Світлого та Рівного.

"Ворог вдається до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. Основною цільовою аудиторією таких акцій є внутрішній споживач противника, що перебуває у перманентному стані передноворічного спʼяніння", – зазначили військові.