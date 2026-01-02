Россияне пытались перебросить дополнительные силы в Покровск, однако украинские десантники им помешали. Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск и показал видео.

Оккупанты попытались использовать логистический путь между Шевченковым и Покровском для накопления дополнительных сил и средств, применив более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и автомобилях.

Подразделения в полосе обороны 7-го корпуса десантно-штурмовых войск уничтожили часть техники оккупантов еще во время их марша, в частности благодаря работе системы M142 HIMARS.

Другую часть Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно на юго-восточных окраинах города, когда враг искал себе укрытия.

По имеющейся информации, действовала 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ.

Десантники подчеркнули, что цель противника – усилить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем – штурмовать Гришино.