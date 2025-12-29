Россияне искали алкоголь, а в результате расстреляли семерых гражданских в Покровске – Лубинец

По данным омбудсмена, происшествие якобы случилось в ночь на 21 декабря, погибла целая семья

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Российские оккупанты, вероятно, расстреляли в Покровске семь гражданских жителей. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, он узнал об этом из социальных сетей. По предварительным данным, инцидент мог случиться в ночь на 21 декабря.

Согласно сообщению, украинцы скрывались в подвале жилого дома, куда ворвались двое солдат армии России. К ним вышли двое гражданских – отец и сын, у которых враг требовал алкоголь. Когда оккупантам ответили, что алкоголя нет, они открыли огонь и убили мужчин.

После этого оккупанты спустились в подвал и расстреляли других людей. Была убита семья: супруги, их сын и мать женщины. Удалось выжить только одному раненому.

"Этот случай шокирует своей жестокостью и цинизмом. Я уже направил официальные письма в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций. Весь мир должен увидеть лицо российских солдат, которые пришли, чтобы убивать гражданских", – подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что события в Покровске не являются единичными – это системная практика насилия, которую россияне применяют против гражданских в прифронтовых городах и на временно оккупированных территориях. Омбудсман подчеркнул, что убийства мирных жителей являются грубым нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Также он призвал украинцев эвакуироваться вовремя, чтобы сохранить жизнь.