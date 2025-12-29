Росіяни шукали алкоголь, а в результаті розстріляли сімох цивільних у Покровську – Лубінець

За даними омбудсмана, подія нібито трапилася у ніч проти 21 грудня, загинула ціла родина

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Російські окупанти, ймовірно, розстріляли у Покровську сім цивільних мешканців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, він дізнався про це з соціальних мереж. За попередніми даними, інцидент міг трапитися у ніч на 21 грудня.

Згідно з повідомленням, українці переховувалися у підвалі житлового будинку, куди увірвалися двоє солдатів армії Росії. До них вийшли двоє цивільних – батько та син, у яких ворог вимагав алкоголь. Коли окупантам відповіли, що алкоголю немає, вони відкрили вогонь та вбили чоловіків.

Після цього окупанти спустилися до підвалу та розстріляли інших людей. Була вбита родина: подружжя, їхній син та матір жінки. Вдалося вижити тільки одному пораненому.

"Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй. Весь світ має побачити обличчя російських солдатів, які прийшли, щоб вбивати цивільних", – наголосив Лубінець.

Він зазначив, що події у Покровську не є поодинокими – це системна практика насильства, яку росіяни застосовують проти цивільних у прифронтових містах та на тимчасово окупованих територіях. Омбудсман наголосив, що вбивства мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином.

Також він закликав українців евакуюватися вчасно, щоб зберегти життя.