У Покровському районі росіяни розстріляли полонених ЗСУ і зняли з них одяг
У суботу, 27 грудня, під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району російські війська взяли у полон двох військовослужбовців Збройних Сил України та розстріляли їх. Про це повідомили Офіс генпрокурора й омбудсмен Дмитро Лубінець.
Українські захисники виконували бойове завдання на одній із позицій. Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних військових.
Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця.
Прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини, а Лубінець направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.
Він також закликав тих, хто став свідком або має будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страти українських військовослужбовців, негайно повідомляти про це на гарячу лінію Офісу омбудсмана (0800501720) та до правоохоронних органів.
- 28 листопада стало відомо, що у Покровському районі російські окупанти взяли в полон військовослужбовця ЗСУ. Його спочатку побили прикладом автомата, а потім розстріляли.
- 5 грудня прокуратура повідомила, що під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське в Бахмутському районі окупант знайшов у напівзруйнованому будинку військового ЗСУ. Той вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, але ворог відкрив вогонь по ньому.
