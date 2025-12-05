На Сіверському напрямку росіянин розстріляв полоненого бійця ЗСУ. Розпочато розслідування

Біля села Свято-Покровське ворог із засідки відкрив вогонь по полоненому, а потім добив його пострілом з автомата

Кадри розстрілу (Ілюстрація: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

На Сіверському напрямку російські солдати розстріляли військовослужбовця Збройних Сил України під час здачі в полон. Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав розслідування.

Трагедія трапилася у грудні 2025 року.

За даними розслідування, під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське в Бахмутському районі Донецької області окупант знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Чоловік вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, але ворог, сховавшись за найближчим будинком, відкрив вогонь по ньому.

Український захисник спробував укритися, але російський окупант добив його пострілом з автомата.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину й особу російського солдата.

В ОГП наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.

Свято-Покровське (скриншот мапи deepstate)