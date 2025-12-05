На Сіверському напрямку росіянин розстріляв полоненого бійця ЗСУ. Розпочато розслідування
На Сіверському напрямку російські солдати розстріляли військовослужбовця Збройних Сил України під час здачі в полон. Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав розслідування.
Трагедія трапилася у грудні 2025 року.
За даними розслідування, під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське в Бахмутському районі Донецької області окупант знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Чоловік вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, але ворог, сховавшись за найближчим будинком, відкрив вогонь по ньому.
Український захисник спробував укритися, але російський окупант добив його пострілом з автомата.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину й особу російського солдата.
В ОГП наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.
- 27 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що росіяни вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем у Запорізькій області.
- 28 листопада стало відомо, що росіяни побили прикладом і розстріляли полоненого військового в районі села Гнатівка біля Покровська.
