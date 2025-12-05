На Северском направлении россиянин расстрелял пленного бойца ВСУ. Начато расследование

Возле села Свято-Покровское враг из засады открыл огонь по пленному, а затем добил его выстрелом из автомата

Кадры расстрела (Иллюстрация: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

На Северском направлении российские солдаты расстреляли военнослужащего Вооруженных Сил Украины во время сдачи в плен. Офис генпрокурора сообщил, что начал расследование.

Трагедия случилась в декабре 2025 года.

По данным расследования, во время зачистки частного сектора возле села Свято-Покровское в Бахмутском районе Донецкой области оккупант нашел в полуразрушенном домовладении украинского защитника. Мужчина вышел с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен, но враг, спрятавшись за ближайшим домом, открыл огонь по нему.

Украинский защитник попытался укрыться, но российский оккупант добил его выстрелом из автомата.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и личность российского солдата.

В ОГП отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением.

Свято-Покровское (скриншот карты deepstate)