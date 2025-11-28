Россияне избили прикладом и расстреляли пленного возле Покровска

Россияне окружили украинского защитника во время штурма в районе села Гнатовка

Оккупант (Фото: пропагандистские медиа)

В Покровском районе российские оккупанты взяли в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Его сначала избили прикладом автомата, а затем расстреляли, сообщила Донецкая областная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка. Как выяснили правоохранители, украинского военного окружили россияне и взяли в плен.

Один из оккупантов связал мужчине руки, а другой несколько раз ударил безоружного пленного прикладом автомата по голове. Когда тот перестал реагировать, его расстреляли.

В прокуратуре отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Сейчас устанавливают личности причастных оккупантов и все обстоятельства происшествия.

Село Гнатовка (скриншот deepstate)