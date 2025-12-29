В Покровском районе россияне расстреляли пленных ВСУ и сняли с них одежду

Фото: ОГП

В субботу, 27 декабря, во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района российские войска взяли в плен двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины и расстреляли их. Об этом сообщили Офис генпрокурора и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Украинские защитники выполняли боевую задачу на одной из позиций. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных военных.

Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго уже убитого защитника.

Прокуратура начала расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, а Лубинец направил официальные письма в Международный комитет Красного Креста и ООН.

Он также призвал тех, кто стал свидетелем или имеет любую информацию о нарушении прав граждан Украины, казни украинских военнослужащих, немедленно сообщать об этом на горячую линию Офиса омбудсмена (0800501720) и в правоохранительные органы.

Шахово на карте DeepState

