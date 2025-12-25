Повернула дітей під обстріли. Жінці оголосили підозру після поранення доньки у Куп'янську

Жінку примусово евакуювали восени 2024 року, однак згодом вона повернулася і залишила у Куп'янську одного з дітей

Вручення підозри матері (Фото: ОГП)

Матір двох дітей, яку евакуювали з Куп'янського району до Харкова, але вона повернулася, отримала підозру. Старша донька під час обстрілу у вересні отримала ушкодження, небезпечні для життя, повідомив Офіс генпрокурора.

Розслідування встановило, що жінку з двома дітьми евакуювали із села Московка Куп’янського району до Харкова у вересні 2024 року. Територія, де вони проживали, з початку 2024 року була визнана зоною активних бойових дій. Звідти запровадили обов’язкову евакуацію населення, зокрема дітей разом із батьками або законними представниками. Зокрема в примусовий спосіб.

Однак, попри ці рішення, через місяць жінка повернулася разом із дітьми до села Московка. У травні 2025 року вона виїхала до Харкова, але лише з молодшим сином. Старшу шестирічну доньку вона залишила проживати в самому Куп'янську з бабусею – матір’ю колишнього чоловіка.

7 вересня 2025 року росіяни вчергове обстріляли Куп'янськ. Дівчинка, яка в цей момент перебувала на подвір’ї житлового будинку, отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

Її негайно евакуювали до лікарні Харкова, де надали необхідну допомогу. 25 грудня матері дівчинки повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.

Поранена дитина (Фото: харківська прокуратура)