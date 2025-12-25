Вернула детей под обстрелы. Женщине объявили подозрение после ранения дочери в Купянске

Женщину принудительно эвакуировали осенью 2024 года, однако впоследствии она вернулась и оставила в Купянске одного из детей

Вручение подозрения матери (Фото: ОГП)

Мать двоих детей, которую эвакуировали из Купянского района в Харьков, но она вернулась, получила подозрение. Старшая дочь во время обстрела в сентябре получила травмы, опасные для жизни, сообщил Офис генпрокурора.

Расследование установило, что женщину с двумя детьми эвакуировали из села Московка Купянского района в Харьков в сентябре 2024 года. Территория, где они проживали, с начала 2024 года была признана зоной активных боевых действий. Оттуда ввели обязательную эвакуацию населения, в том числе детей вместе с родителями или законными представителями. В том числе принудительным способом.

Однако, несмотря на эти решения, через месяц женщина вернулась вместе с детьми в село Московка. В мае 2025 года она выехала в Харьков, но только с младшим сыном. Старшую шестилетнюю дочь она оставила проживать в самом Купянске с бабушкой – матерью бывшего мужа.

7 сентября 2025 года россияне в очередной раз обстреляли Купянск. Девочка, которая в этот момент находилась во дворе жилого дома, получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Ее немедленно эвакуировали в больницу Харькова, где оказали необходимую помощь. 25 декабря матери девочки сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Раненый ребенок (Фото: харьковская прокуратура)