Росіяни дві доби не припиняють штурми в районі Покровська. У Мирнограді ситуація складна – ДШВ

Ворог не припиняє спроби продавити оборону ЗСУ на Покровському напрямку та стягнути техніку до Мирнограда

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Від початку 2026 року росіяни нарощують тиск у Покровській агломерації, у Мирнограді ситуація станом на 5 січня складна. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

На Покровському напрямку ворог не має змоги протиснути оборону Збройних Сил України лобовими атаками, тому намагається діяти обхідними шляхами. Зокрема, здійснює спроби обійти агломерацію через Гришине та Родинське.

Останні дві доби тривають безперервні штурми в районі Гришиного із залученням ворожої живої сили та техніки. Здебільшого росіяни намагаються просуватися вночі, щоб мінімізувати свої втрати.

Однак Сили оборони стримують ворога. За останні дві доби вдалося ліквідувати понад 30 окупантів та 10 одиниць легкої техніки – мототехніки та багі.

Також військові фіксують спроби росіян діяти малими групами по шість-вісім осіб із виходом у північному напрямку від Покровська. Проте Сили оборони всі переміщення ворога своєчасно виявляють та атакують групи.

У районі Мирнограда обстановка залишається складною. 7 корпус ДШВ разом із 14 бригадою оперативного призначення Нацгвардії "Червона калина" зосереджують зусилля на контролі північної частини міста, стримують ворога у центральній частині міста та не дають затягувати техніку з південного напрямку.

"На східних околицях Мирнограда противник намагається закріпитися, однак Сил оборони контролюють ситуацію", – зазначили військові.